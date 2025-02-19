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رياضة

ميدو يدعم بعثة الزمالك قبل التوجه إلى معسكر الإسماعيلية

ميدو مع طبيب الزمالك
ميدو مع طبيب الزمالك

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى مدينة الإسماعيلية لبدء معسكره المغلق استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل التحرك إلى الإسماعيلية لبدء المعسكر المغلق، وأكد على ثقة الجميع في قدرة الفريق على الفوز بلقاء القمة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريباته على ستاد هيئة قناة السويس الجديد، وسينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة  على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعدادًا للقاء الأهلي.
ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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