إي فاينانس تتيح تحصيل أقساط عقارات المغتربين بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" عن إتاحة النظم الإلكترونية لديها لسداد أقساط الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج والتي تم تخصيصها لهم بالدولار ضمن المبادرة الوطنية "بيتك في مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية والبنك المركزي وبنك مصر.

تحصيل التحويلات الدولارية

وأوضحت "إي فاينانس" أن عملية تحصيل تحويلات الأقساط الدولارية تتم من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة "إي فاينانس" وتوفر من خلاله للمقيمين بالخارج إمكانية سداد قيمة أو أقساط الوحدات السكنية بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتتولى منظومة التحصيل الإلكتروني تسوية المبالغ بطريقة آمنة ودقيقة.

صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مبادرة "بيتك في مصر" شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، وقد بلغت قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.

وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة "إي فاينانس"، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.

وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية أن الدعم والدور المحوري الذي سوف تقدمه شركة "إي فاينانس" للمبادرة الوطنية "بيتك في مصر" سوف يدفع بالمبادرة نحو النجاح والثقة والانتشار السريع اعتمادًا على التكنولوجيا المالية فائقة الدقة والسرعة والأمان لخدمة عمليات التحصيل الرقمي لقيم وأقسام الوحدات العقارية بالدولار، وبذات النجاحات والإنجازات التي اعتادها جميع المواطنين في مختلف خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية المقدمة من المجموعة وكافة شركاتها التابعة، ولا سيما في ظل التعاون مع وزارة الإسكان التي لم تدخر جهدًا في دعم المبادرة لخدمة المصريين بالخارج.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على اعتزاز البنك بالمشاركة في المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" لا سيما في ظل مواصلة التعاون المثمر مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" بما يضمن تحقيق ذات النجاحات البارزة التي حققها بنك مصر فيما يخص المتحصلات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس" على مدار السنوات الماضية.

جهود البنك المركزي



وأضاف أن بنك مصر بما لديه من قدرات هائلة سوف يسخرها جميعًا للمساهمة في خدمة المصريين بالخارج بما يدعم نجاح مبادرة "بيتك في مصر" وتحقيق أقصى استفادة منها للاقتصاد الوطني والمقيمين في الخارج، معربًا عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان ووزارة المالية لإطلاق مثل تلك المبادرات المعنية بدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المصريين بالخارج في ضوء التوجيهات الرئاسية بزيادة وتنويع مصادر العملات الأجنبية.

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