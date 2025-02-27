ليفربول يقترب من اللقب بفوز هام على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مستحقًّا أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي ليفربول كل من، دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11، واليكسيس ماك اليستر في الدقيقة 63.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة، محتلًّا صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلًّا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل

فيما جاء تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل

ويمتلك ليفربول تفوقًا واضحًا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزًا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددًا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

موقف ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للانفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

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