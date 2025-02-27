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رياضة

البنك الأهلي في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بالدوري

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى في السابعة مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى المصري الممتاز.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لاسيما أن الفريقين يقدمان لقاءات قوية خلال الفترة الاخيرة.

 

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المركز الثامن برصيد 20 نقطة حققها الفريق في 15 مباراة، حيث فاز في خمسة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم أيضا، أحرز لاعبوه 11 هدفا، ومنى مرماه بـ14 هدفا.
ويحتل البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 36 نقطة
2- بيراميدز 36 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- فاركو 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- زد اف سي 19 نقطة
11- بتروجيت 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة
13- سموحة 17 نقطة
14- الجونة 16 نقطة
15- غزل المحلة 14 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط
 

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