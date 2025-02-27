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إعادة فتح مراجعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية، رابط التقديم

الثانوية الأزهرية،
الثانوية الأزهرية، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن الموافقة على إعادة فتح مراجعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية والقراءات (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/ 2025م وذلك بصفة استثنائية وأخيرة، على النحو التالي:

 1-  طلبات التقدم للامتحان من الخارج: اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025م، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025م. 

2- السماح لجميع طلاب الشهادات الثانوية والقراءات (الدور الأول) الذين تخلفوا عن الموعد السابق بتسجيل ومراجعة الاستمارة الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025م، وحتى يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025م.

رابط التقديم في امتحانات الثانوية الأزهرية لتقديم أو مراجعة الاستمارة؛ اضغط هنا.

 

 

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