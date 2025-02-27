تعرف على الإذاعة الناقلة لمسلسل درة وشريف رمزي في رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025، تقدم الفنانة التونسية درة مسلسلا إذاعيا بعنوان كدبة بيضا مع كل من الفنان شريف رمزي والفنانة شيماء سيف.

مسلسل درة في رمضان 2025

ومن المقرر إذاعة مسلسل درة كدبة بيضا عبر إذاعة نجوم إف إم خلال شهر رمضان 2025.

وكانت قد تصدرت الفنانة التونسية درة زروق التريند بعد أن شاركت صورا رومانسية من احتفالها بعيد الحب، حيث تألقت بإطلالة أنيقة طغى عليها اللون الأحمر، مما لفت أنظار متابعيها.

وظهرت درة عبر خاصية ستوري بتطبيق إنستجرام بفستان أحمر قصير مطرز، أبرز رشاقتها وجمالها، كما استعرضت باقة الورود الحمراء التي قدّمها لها زوجها في عيد الحب.

ونشرت كذلك صورة جمعتها بزوجها علقت عليها بكلمات رقيقة، حيث كتبت: “My Valentine”، في إشارة إلى حبها لزوجها.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشادوا بجمال درة ورومانسيتها، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

حصول درة على الجنسية المصرية

سبق وأن أكدت درة في تصريحات لـ فيتو أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.

وقضت درة بمصر ما يقرب من 17 عاما، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.

أولى تجارب الفنانة درة في عالم الإخراج

وفيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.