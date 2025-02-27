الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على الإذاعة الناقلة لمسلسل درة وشريف رمزي في رمضان 2025

مسلسل كدبة بيضا،
مسلسل كدبة بيضا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تقدم الفنانة التونسية درة مسلسلا إذاعيا بعنوان كدبة بيضا مع كل من الفنان شريف رمزي والفنانة شيماء سيف.

مسلسل درة في رمضان 2025

ومن المقرر إذاعة مسلسل درة كدبة بيضا عبر إذاعة نجوم إف إم خلال شهر رمضان 2025.

وكانت قد تصدرت الفنانة التونسية درة زروق التريند بعد أن شاركت صورا رومانسية من احتفالها بعيد  الحب، حيث تألقت بإطلالة أنيقة طغى عليها اللون الأحمر، مما لفت أنظار متابعيها.  

وظهرت درة عبر خاصية ستوري بتطبيق إنستجرام بفستان أحمر قصير مطرز، أبرز رشاقتها وجمالها، كما استعرضت باقة الورود الحمراء التي قدّمها لها زوجها في عيد الحب.

ونشرت كذلك صورة جمعتها بزوجها علقت عليها بكلمات رقيقة، حيث كتبت: “My Valentine”، في إشارة إلى حبها لزوجها.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشادوا بجمال درة ورومانسيتها، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. 

 

حصول درة على الجنسية المصرية 

سبق وأن أكدت درة في تصريحات لـ فيتو أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.

وقضت درة بمصر ما يقرب من  17 عاما، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.

أولى تجارب الفنانة درة في عالم الإخراج

وفيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل درة في رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان الفنانة التونسية درة درة في رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

حماس تهدد نتنياهو بعد مماطلته في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

منها الفراولة والمانجو والبرتقال، تعرف على سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

عظماء القراء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

منوعات

المزيد

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

تركيات يجهزن الكفتة في ساحات الحرم النبوي تثير جدلا على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية