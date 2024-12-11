درة: «وين صِرنا» علامة فارقة فى حياتى.. وسعيدة بتجربتى الأولى كمخرجة لفيلم يوثق للقضية الفلسطينية (حوار)

نفذت وللمرة الأولى رؤيتى وفلسفتى على الشاشة كونى مخرجة العمل

تركت القصة الحقيقية يرويها أبطالها الحقيقيون دون الالتفات لإتقانهم فنون ومهارات الممثل أم لا

صعوبات تصوير الفيلم كثيرة لكونها تمت مع استمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى

بعض المشاهد لم أقوَ على التقاطها سوى مرة واحدة



فخورة بعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة 45 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وأتطلع لتكرار التجربة

فى محاولة جريئة منها، قدمت النجمة التونسية درة زروق شريطا سينمائيا معنونا بــ “وين صرنا” من إخراجها وإنتاجها لدعم القضية الفلسطينية ولاستعراض جوانب من حياة أٌناس عانوا من جرائم الحرب حتى النزوح على أيدى الاحتلال الصهيوني.

هذا الفيلم الوثائقى هو أول تجربة إخراجية وإنتاجية للفنانة درة وهو عبارة عن 79 دقيقة، تحكى خلالها عن امرأة شابة تُدعى “نادين” من غزة، وصلت إلى مصر، وذلك عقب معاناة دامت ثلاثة أشهر من الحرب برفقة ابنتيها الرضيعتين اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر، وتنتظر زوجها الذى لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.. مرورا باستعراض قصص شقيقتها ووالديها اللذين إذيقوا مرار النزوح والتهجير من منازلهم.

وقُوبلت محاولة درة ودخولها سنة أولى إخراج بكثير من الثناء والنقد،



البعض رأى أن تجربتها الأولى كمخرجة بفيلم “وين صرنا” موفقة؛ نظرًا لقضيتها وتقديم فيلم وثائقى تسجيلى للعالم يسرد ما أسفرت عنه الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أهالى غزة،



وذهب البعض الآخر إلى أن الفيلم يحمل قضية ثقيلة وكانت تستحق جهة إنتاج أثقل ومخرجا أنضج؛ حتى يظهر الفيلم متماسكا وقويا ومؤثرا، ولا يظهر كالتقرير الصحفى الذى يسرد مشاهد ومشاهد دون الحبكة الدرامية والتسلسل الدرامى المطلوب للتسلل إلى قلوب الجمهور..

“فيتو” حاورت “درة” للوقوف على التفاصيل:

خلال مهرجان القاهرة السينمائي

*ماالسبب وراء انجذابك لتقديم “وين صرنا”، واختيار عرضه عالميا للمرة الأولى من قلب مهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الأخيرة وأكثر التحديات التى واجهتيها خلال رحلة تقديم هذا العمل.. وكيف كانت تجربة الإخراج الأولى ؟

شخصيات وين صرنا بحكاياتهم وقصصهم أكثر ما كان جاذبا، وهذا العمل يأتى كمحاولة منى لدعم القضية الإنسانية الأهم بالوطن العربى ومحاكاة مأساة شعب لا يزال يعانى الويلات”، “القضية الفلسطينية هى قضية كل إنسان نبيل وليس كل عربى فقط.

*وكيف كانت تجربة الإخراج الأولى ؟



صنعت وين صرنا بحب شديد، واستشعرت خلال العمل متعة أن ينفذ الفنان رؤيته، ففى جميع أعمالى الفنية التى قدمتها طوال سنوات حياتى كممثلة- كنت أنفذ وأجسد رؤية مخرج آخر، إلا أنه فى فيلم وين صرنا نفذت وللمرة الأولى رؤيتى وفلسفتى على الشاشة كونى مخرجة العمل،

ورفضت الظهور بأى من مشاهده كممثلة وترك القصة الحقيقية يرويها أبطالها الحقيقيون، دون الالتفات لكونهم يستطيعون إتقان فنون ومهارات الممثل أم لا، ووجدت أن الصدق أهم ما قد يمتلكونه لكى يحملوا راية الفيلم و يظهروا كأبطال على الشاشة لأول مرة

مع زوجها

*ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير الفيلم ؟

صعوبات تصوير فيلم وين صرنا جاءت كثيرة؛ لكونها تمت مع استمرار جرائم الحرب الذى يشهدها الشعب الفلسطينى،

فبعض المشاهد لم أقوَ على التقاطها سوى مرة واحدة فقط، فلم يكن مسموحا التقاط وظبط الزوايا والكادرات أكثر من مرة، فمعبر رفح قد تم إغلاقه ولم نتمكن من إعادة اى مشهد، وهو ما قدرته إدارة الدورة الــ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وقامت بإطلاق عرضه العالمى الأولى.

*ماهو شعورك بعد مشاركة وعرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى ؟

مشاركة وعرض الفيلم بالقاهرة السينمائى فى النسخة 45 هو بمثابة شهادة من مهرجان عريق معترف به دوليا، وأى فيلم يعرض به لا بد أن يتوافر به أسس العمل السينمائى الجيد

وأمتلك قدرا كبيرا من السعادة بعرضه والفخر بإطلاقه من قلب مصر ثم تونس ومن ثم سيتم عرضه بمختلف مهرجانات العالم”.

وسعيدة جدًا بأن يحتوى أرشيفى الفنى على تجربتى الأولى كمخرجة لفيلم يوثق للقضية الفلسطينية والدفاع عن القضية”

*كيف رأيت تجربة الإخراج ؟



الإخراج مسئولية كبيرة سعيدة بكونى قدمتها من أجل تلك الهدف، وأسعى لتقديم مشاريع فنية جديدة بالإخراج إذ وجد الفكرة الملحة والرؤية الجديدة التى لابد وأن ترى النور

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".

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