245 جنيها ارتفاع في سعر جرام الذهب خلال شهر فبراير 2025

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر انتشار فى السوق المحلى خلال شهر فبراير بقيمة 245 جنيه، بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيها ”للبيع" بعد ان كان يسجل نحو 3910 فى بداية الشهر الجارى بزيادة قدرها 245 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3561 جنيها “للبيع” بعد ان كان يسجل نحو 3351جنيه فى بداية الشهر بزيادة تصل الى 210 جنيه.

اما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 31280 جنيه فى بداية الشهر الى ان وصل نحو 33240 جنيه بزيادة تصل الى 1960 جنيه.

مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

فجر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وقال: "السؤال دلوقتي احنا رايحين فين في اسعار الذهب، اعتقد اننا ذاهبون لقمة الذهب عيار 21 ما بين 4175 الي 4200 جنيها للجرام وبعدها هدوء نسبي أو مرحلة جني أرباح وينخفض قليلا".

وبسؤاله: هل 2025 سوف نشهد تسجيل جرام الذهب عيار 21 سعر 5000 جنيها، علق: "في ظل هذه الظروف قد نصل نهاية العام لهذا السعر بعدما توقعت وصول السعر الي 4000 جنيها بداية العام الجاري، ونحن الان على مشارف الـ3000 دولار لأوقية وهذا سيتحقق قريبا".

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