الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسمة بوسيل تخرج عن صمتها من جديد بسبب هذه التصريحات

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني

 وجهت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، رسالة لمروجي الشائعات، بعزمها على اتخاذ موقف قانوني ضد كل من ينشرون أخبار كاذبة.

 

وعلقت على إحدى الفيديوهات، وقالت: “هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من 5 سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت”.

 

وكانت قد أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات والمحرّفين لكلامها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه تصريحاتها أو إخراجها من سياقها.

 

أثارت بسمة بوسيل جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج "عندي السؤال" مع الإعلامي محمد قيس، المذاع عبر قناة المشهد، حيث كشفت عن تجربة حب قاسية أثرت بشكل كبير على حياتها النفسية.

 

وأوضحت بسمة أنها مرت بحالة من انعدام الثقة بالنفس، وكانت على وشك الإقدام على إنهاء حياتها، لولا الدعم الذي تلقته من والدها، قائلة: “الحب أبهرني وعماني، وخسرت نفسي بسببه وعيطت كتير، أنا حياتي اتدمرت واتعدمت ثقتي في نفسي.. أبويا قبل ما يموت كان بيقولي عايز أشوفك في يوم سعيدة، وفي فترة أبويا لو مكانش عايش فيها، أنا كنت انتحرت بس هو كان بيدعمني”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي محمد قيس إجراءات قانونية الفنانة المغربية الفنانة المغربية بسمة بوسيل الفنان تامر حسني المغربية بسمة بوسيل

مواد متعلقة

فريدة سيف النصر تدعم بسمة بوسيل في تصريحاتها عن تامر حسني

التحرر من الخوف بعد دفن الصبر، بسمة بوسيل تبرر تصريحاتها النارية ضد طليقها تامر حسني

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

مواجهات من العيار الثقيل في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

لقاء أخوي حول القضية الفلسطينية، السيسي وقادة الخليج وملك الأردن يبحثون ترتيبات القمة العربية بالقاهرة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

مانشستر يونايتد ضد سوسيداد، نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية