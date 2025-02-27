الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد عودة الجدل حول الهوية، متى أصبحت مصر جمهورية عربية رسميًّا؟

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو

خلال الساعات الماضية، تصدرت هوية مصر العربية النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبرها حقيقة ثابتة، ومن يرى أنها تطور سياسي، لكن متى أصبحت مصر رسميًا "جمهورية عربية"، وكيف تغير اسمها عبر العقود.

فيتو تكشف في التقرير التالي القصة الكاملة وراء إضافة كلمة العربية إلى اسم مصر. 

البداية، هكذا تحولت مصر إلى جمهورية

في 18 يونيو 1953، أُعلنت مصر رسميًا جمهورية بعد إنهاء الحكم الملكي الذي امتد لعقود، وكان الاسم الرسمي حينها جمهورية مصر، دون إضافة العربية، وجاء ذلك بعد ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق وألغت النظام الملكي، ليبدأ عهد جديد تحت قيادة محمد نجيب، أول رئيس لمصر.

ولم يحمل اسم الدولة صفة العربية إلا في 22 فبراير 1958، مع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وكان الهدف من ذلك تأكيد الهوية القومية العربية وتعزيز فكرة الوحدة بين الدول العربية.

أسباب عدم عودة مصر إلى اسمها القديم 

لكن بعد انفصال سوريا عن الوحدة عام 1961، كان من الممكن أن تعود مصر إلى اسمها السابق، جمهورية مصر، إلا أن القيادة المصرية قررت الاحتفاظ باسم الجمهورية العربية المتحدة، ليعكس الطموح المستمر في تحقيق الوحدة العربية.

وظل الاسم الرسمي لمصر هو الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971، حين تم تغيير الدستور في عهد الرئيس أنور السادات، ليصبح اسم الدولة جمهورية مصر العربية، وهو الاسم الذي بقي حتى اليوم وجاء هذا التعديل مع إنهاء تبعات الوحدة مع سوريا، مع الاحتفاظ بالبعد القومي في الاسم.

وكانت إضافة كلمة العربية تعبيرًا عن الهوية القومية لمصر في سياق المدّ القومي الذي كان في أوجه خلال الخمسينيات والستينيات، خاصة أنها كانت تقود مشاريع الوحدة مثل الجمهورية العربية المتحدة، ولاحقًا اتحاد الجمهوريات العربية مع ليبيا وسوريا.

ويمكن القول إن اسم جمهورية مصر العربية جزءًا من تاريخ سياسي طويل، جاء نتيجة لعدة تحولات كبرى، من إنهاء الحكم الملكي إلى تجربة الوحدة العربية، لكن بالرغم من انتهاء التجارب الوحدوية، إلا أن الاسم استمر، ليظل شاهدًا على حقبة الحلم القومي العربي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هوية مصر هوية مصر العربية مواقع التواصل الاجتماعي جمهورية عربية العربية
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية في المطرية بسبب الفيديو المسيء لإحدى الشركات العربية

محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي وقشر البياض والجمبري وارتفاع المكرونة

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

منها الفراولة والمانجو والبرتقال، تعرف على سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الثوم وقلق في الباذنجان والفلفل والخيار قبل رمضان

منوعات

المزيد

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية