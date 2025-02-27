بعد عودة الجدل حول الهوية، متى أصبحت مصر جمهورية عربية رسميًّا؟

خلال الساعات الماضية، تصدرت هوية مصر العربية النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبرها حقيقة ثابتة، ومن يرى أنها تطور سياسي، لكن متى أصبحت مصر رسميًا "جمهورية عربية"، وكيف تغير اسمها عبر العقود.

فيتو تكشف في التقرير التالي القصة الكاملة وراء إضافة كلمة العربية إلى اسم مصر.

البداية، هكذا تحولت مصر إلى جمهورية

في 18 يونيو 1953، أُعلنت مصر رسميًا جمهورية بعد إنهاء الحكم الملكي الذي امتد لعقود، وكان الاسم الرسمي حينها جمهورية مصر، دون إضافة العربية، وجاء ذلك بعد ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق وألغت النظام الملكي، ليبدأ عهد جديد تحت قيادة محمد نجيب، أول رئيس لمصر.

ولم يحمل اسم الدولة صفة العربية إلا في 22 فبراير 1958، مع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وكان الهدف من ذلك تأكيد الهوية القومية العربية وتعزيز فكرة الوحدة بين الدول العربية.

أسباب عدم عودة مصر إلى اسمها القديم

لكن بعد انفصال سوريا عن الوحدة عام 1961، كان من الممكن أن تعود مصر إلى اسمها السابق، جمهورية مصر، إلا أن القيادة المصرية قررت الاحتفاظ باسم الجمهورية العربية المتحدة، ليعكس الطموح المستمر في تحقيق الوحدة العربية.

وظل الاسم الرسمي لمصر هو الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971، حين تم تغيير الدستور في عهد الرئيس أنور السادات، ليصبح اسم الدولة جمهورية مصر العربية، وهو الاسم الذي بقي حتى اليوم وجاء هذا التعديل مع إنهاء تبعات الوحدة مع سوريا، مع الاحتفاظ بالبعد القومي في الاسم.

وكانت إضافة كلمة العربية تعبيرًا عن الهوية القومية لمصر في سياق المدّ القومي الذي كان في أوجه خلال الخمسينيات والستينيات، خاصة أنها كانت تقود مشاريع الوحدة مثل الجمهورية العربية المتحدة، ولاحقًا اتحاد الجمهوريات العربية مع ليبيا وسوريا.

ويمكن القول إن اسم جمهورية مصر العربية جزءًا من تاريخ سياسي طويل، جاء نتيجة لعدة تحولات كبرى، من إنهاء الحكم الملكي إلى تجربة الوحدة العربية، لكن بالرغم من انتهاء التجارب الوحدوية، إلا أن الاسم استمر، ليظل شاهدًا على حقبة الحلم القومي العربي.

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