الخميس 27 فبراير 2025
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سياسة

إزاي تمسح ماضيك القانوني؟ كل ما تحتاج إلى معرفته عن رد الاعتبار

رد الاعتبار، فيتو
رد الاعتبار، فيتو

يعد رد الاعتبار من القواعد القانونية التي تهدف إلى منح الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية فرصة لاستعادة مكانتهم القانونية والاجتماعية بعد استيفاء الشروط اللازمة وهو إجراء يتيح للمحكوم عليهم إزالة الآثار القانونية لسابقة الإدانة، مما يمكنهم من العودة إلى ممارسة حقوقهم الطبيعية، كالتوظيف والسفر والمشاركة في الحياة العامة دون عائق.

ما هو رد الاعتبار؟

يعني رد الاعتبار إزالة الآثار الجنائية للحكم الصادر ضد الشخص، بحيث يصبح في نظر القانون شخصًا غير مُدان، وكأنه لم يُحكم عليه مسبقًا، مما يساعده على تجاوز الوصمة الاجتماعية والقانونية.

وينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:

رد الاعتبار القضائي: يتم بناءً على طلب المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة بعد استيفائه الشروط المطلوبة.

رد الاعتبار القانوني: يتم تلقائيًا بعد مرور مدة معينة دون الحاجة إلى طلب من المحكوم عليه، وفقًا لضوابط محددة.

شروط رد الاعتبار في القانون المصري

حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لقبول طلب رد الاعتبار، ومنها:

انقضاء فترة زمنية محددة بعد تنفيذ العقوبة

إذا كانت العقوبة جناية، يجب أن تمر 10 سنوات على تنفيذ الحكم دون ارتكاب أي جرائم جديدة.

إذا كانت العقوبة جنحة، يجب أن تمر 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.

في حالة العقوبات المخففة أو الغرامات، قد يكون رد الاعتبار متاحًا بعد فترة أقل، حسب طبيعة الجريمة.

عدم ارتكاب جرائم جديدة خلال فترة الانتظار

يجب ألا يكون المحكوم عليه قد ارتكب أي جرائم أخرى خلال المدة المحددة، وإلا يبدأ احتساب الفترة من جديد بعد تنفيذ العقوبة الأخيرة.

سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالحكم

يشترط القانون سداد الغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها، ما لم يكن الشخص غير قادر على ذلك لأسباب قهرية.

طلب رد الاعتبار القضائي

يمكن للمحكوم عليه التقدم بطلب إلى محكمة الجنايات المختصة لرد اعتباره، على أن يتم فحص الطلب بمعرفة النيابة العامة والتحري عن سلوك الطالب خلال المدة المحددة.

آثار رد الاعتبار

إزالة جميع الآثار الجنائية للحكم، بحيث لا يظهر في الصحيفة الجنائية للشخص.

استعادة الحقوق المدنية والسياسية، مثل الترشح للوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات.

عدم جواز استخدام السابقة الجنائية ضده في أي إجراءات قانونية مستقبلية.

قيود على رد الاعتبار، تعرف عليها

رغم أن القانون يمنح الأفراد فرصة رد الاعتبار، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، منها:

بعض الجرائم الكبرى، مثل الخيانة العظمى وجرائم الإرهاب، لا يمكن رد الاعتبار بشأنها بسهولة.

الجرائم التي تمس الشرف والأمانة قد تواجه قيودًا إضافية وفقًا للجهة المختصة بتنفيذ رد الاعتبار.

أهمية رد الاعتبار في المجتمع

يعد رد الاعتبار من الأدوات القانونية التي تسهم في إعادة دمج الأفراد في المجتمع، خاصة بعد أن يكونوا قد استوفوا العقوبة وأثبتوا حسن سلوكهم. كما أنه يمنع التمييز ضد الأفراد الذين سبق إدانتهم، ويعطيهم فرصة جديدة لحياة مستقرة.

ويحقق نظام رد الاعتبار توازنًا بين العقوبة والإصلاح، حيث يمنح الأفراد فرصة لاستعادة حقوقهم، بشرط التزامهم بالقانون وعدم العودة للجريمة ورغم أن الإجراءات قد تكون معقدة، إلا أنها تظل خطوة ضرورية لضمان العدالة وإعادة تأهيل الأفراد في المجتمع.

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