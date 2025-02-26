الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

بدء الاستعدادات لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

تبادل الأسرى، فيتو
تبادل الأسرى، فيتو

بدأت الاستعدادات في الأراضي المحتلة، لانطلاق عملية تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ورصد تحرك لقوات وآليات جيش الاحتلال في محيط سجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، استعدادا لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

 

مكتب إعلام الأسرى يكشف أرقام الأسرى المفرج عنهم

فى ذات السياق، أعلن مكتب إعلام الأسرى عن تفاصيل توزيع الأسرى المقرر الإفراج عنهم الليلة، ضمن الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، حيث سيطلق سراح 620 أسيرًا.

وتوزعت الأعداد تشمل، 151 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، 43 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس، 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج الوطن، 11 أسيرًا من قطاع غزة ممن اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر.

445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 أسيرًا وأسيرة من الأطفال والنساء.

من المقرر نشر تفاصيل الدفعة الثانية من الأسرى الأطفال والنساء المعتقلين بعد السابع من أكتوبر لاحقًا.

 

القسام تسلم جثامين 4 محتجزين من أسرى الاحتلال

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين 4 محتجزين من أسرى الاحتلال. 

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