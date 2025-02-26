وزير المالية: صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، وفقا لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

وأعلن وزير المالية، صرف مبلغ 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، وفقا للمبالغ الإضافية التي تتيحها الحكومة لوزارة العمل لضمان استمرار الدعم لهذه الفئة.

وأوضح: أن منحة العمالة غير المنتظمة سوف يتم صرفها 6 مرات سنويا ضمن دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

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