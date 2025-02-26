وزير المالية: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات

حزمة الحماية الاجتماعية، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن إجمالي تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات والزيادة المنتظمة في تكافل وكرامة والزيادة المقررة للعلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي المقبل تصل إلى أكثر من 200 مليار جنيه.

وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل: “نأخذ في الحسبان قبل وضع الموازنة العامة للدولة، تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات والأجور والمعاشات وباقى البنود الخاصة بالتنمية البشرية، التي سيتم تطبيقها العام المالي المقبل”.



وأشار إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات ستعلن كافة تفاصيل الزيادة المتوقعة لأصحاب المعاشات والتي تصل إلى 15%.

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