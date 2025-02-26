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الدوري الإنجليزي، ليفربول يعزز تقدمه أمام نيوكاسل بعد 80 دقيقة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تقدمه على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، بعد مرور 80 دقيقة من المباراة المقامة بينهما حاليًّا على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي ليفربول كل من، دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11، واليكسيس ماك اليستر في الدقيقة 63.

 

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلًّا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل 

فيما جاء تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل 

ويمتلك ليفربول تفوقًا واضحًا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزًا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

 

موقف ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للانفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

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