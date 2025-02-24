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سياسة

المؤتمر: القمة العربية الطارئة تستهدف توحيد الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية

السعيد غنيم،فيتو
السعيد غنيم،فيتو

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: إن مصر موقفها راسخ وثابت حيال القضية الفلسطينية، وأن القمة العربية الطارئة التي يتعقد في القاهرة يوم 3 مارس المقبل، أكدت للجميع صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه. 

القمة تحمل العديد من الرسائل المهمة 

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القمة تحمل العديد من الرسائل المهمة أبرزها التمسك بالحل المتمثل فى إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

تعزيز الجهود المصرية والعربية لتوحيد كل هذه الجهودلدعم الحق الفلسطينى 

وتابع غنيم:" القمة أيضا ستكون خطوة جادة ومهمة لتعزيز الجهود المصرية والعربية لتوحيد كل هذه الجهود والمواقف الداعمة الداعمة للقضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت الرفض القاطع للتهجير وحق الشعب الفلسطيني في إعادة إعمار قطاع غزة، بما يحقق السلام الشامل والعادل إقليميا ودوليا، ويقضي على الأطماع الإسرائيلية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن ولم يتغير

ولفت إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن ولم يتغير، والجميع على قلب رجل واحد لرفض تصفية القضية تحت أى مسمى، والتأكيد على حق أبناء الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن كل الحلول عدا ذلك مرفوض رفض قطعى ولم لن يكون تحت أى ظرف.

واكد موقف مصر قيادة وشعبا، الداعم للقضية راسخ  وفى نفس الوقت الذى يهدف لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، والجهود المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاستقرار في القطاع من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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