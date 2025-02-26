الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 11 منزلا في الضفة بذريعة شق طريق

أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أخطرت بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بشمال الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود أكثر من 5000 نازح من المخيم.

إسرائيل تعتزم هدم 11 منزلا في الضفة

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن محافظ طولكرم عبد الله كميل قوله إن إخطار إسرائيل، الليلة الماضية، بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، يعد مجزرة جديدة بحق هذا المخيم، عبر التدمير والتخريب الممنهجين اللذين يستهدفان تغييب الشاهد على جريمة النكبة (جريمة العصر)، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على مخيم طولكرم".

وأضاف كميل: "كل ما يقوم به الاحتلال من عدوان غير مسبوق على مدينة طولكرم ومخيميها الذي دخل يومه الحادي والثلاثين، لا يمكن له أن يكسر عزيمة هذا الشعب، وإرادة محافظة طولكرم العصية على الانكسار".

وتابع: "قوات الاحتلال نفذت جرائم الاغتيال، والهدم والتدمير المتعمد للبنية التحتية، والمنازل والمحلات التجارية، علاوة على ما يمارس من جريمة لإجبار المواطنين على النزوح قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس، وتحويل عدد من تلك المنازل والمواقع إلى ثكنات عسكرية وتخريب ممتلكات المواطنين وحرقها".

وأوضح أن: "هذا كله يفاقم معاناة المواطنين الذين بقوا في منازلهم، تحت حصار مشدد ونقص في المواد الأساسية من الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال، فيما شهد مخيم نور شمس خلال الأيام الماضية حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، حيث فاق عددهم 5000 نازح".

وأرسلت إسرائيل دبابات إلى الضفة، لأول مرة منذ نحو 23 عاما، وأمرت الجيش بالاستعداد لبقاء طويل هناك.

نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفعل في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، مع وصول الجيش إلى مخيمات اللاجئين المزدحمة في المدن الرئيسية مثل جنين وطولكرم، حيث ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق يقول إنها تستهدف جماعات مسلحة.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن نحو 40 ألف فلسطيني نقلوا من المخيمات، التي قال إنها باتت خالية الآن.

وأصدر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية، في أعقاب انفجارات في حافلات قرب تل أبيب، الخميس.

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