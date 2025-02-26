الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بإدارة محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالمنتزه

ضبط محطة بث تلفزيوني
ضبط محطة بث تلفزيوني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية يديرها شخصين بمنطقة المنتزه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية يقومان من خلالهما باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

 

 محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما  ، وُضبط بحوزتهما (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- 3 وحدات معالجة مركزية - 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة). 
 

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وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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