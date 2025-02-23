الأحد 23 فبراير 2025
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انطلاق المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

المؤتمر العام الثامن
المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فيتو

انطلقت اليوم الأحد في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

انطلاق المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية"الحاكم في تركيا

وبدأت فعاليات المؤتمر الاعتيادي الثامن بكلمة ترحيبية للرئيس أردوغان وجهها لنحو 60 ألف من أنصار حزبه المحتشدين أمام الصالة الرياضية بالعاصمة انقرة.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابه الرئيسي في المؤتمر، ويتطرق فيه للسياسة الداخلية والخارجية.

كما من المنتظر أن يشهد المؤتمر تجديد رئاسة أردوغان للحزب لدورة جديدة.

وانضم نجم الكرة التركي السابق مسعود أوزيل إلى المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

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