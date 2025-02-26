الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية وتطالب بوضع حد لها

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بميثاق الأمم المتحدة.

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية

 وشدد مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

‎وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها.

 كما شدد القاهرة، على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرًا في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام ١٩٧٤ توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام ١٩٦٧ باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة.

وكان التلفزيون السوري، قال أمس الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل إعلام، إن غارات إسرائيلية استهدف محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.


 

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