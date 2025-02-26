مقتل محامٍ في ساحل سليم

لقي محام مصرعه في دائرة مركز شرطة ساحل سليم، إثر خلافات على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من مستشفى ساحل سليم المركزى بوصول جثة محام إثر طعنة بسكين في الرقبة.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين لخلافات قديمة ومصرع «زياد م ك» 45 سنة محام.

وكشف الفحص، قيام المتهم بالتربص بالمجني عليه وافتعال مشاجرة معه، وأثناء ذلك أخرج سكينًا وقام بقتل المجني عليه وفر هاربًا بين الزراعات تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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