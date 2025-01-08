الأربعاء 08 يناير 2025
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ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

طفل مصاب بالحصبة،
طفل مصاب بالحصبة، فيتو

ذكر  موقع "هسبريس" في تقرير له اليوم الأربعاء،  أن المغرب يشهد ارتفاعًا مقلقًا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة خاصة بعد تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر 2023.

المغرب يشهد ارتفاعًا مقلقًا في عدد وفيات الحصبة

 

ووفق الموقع المغربي فإن حالات الوفاة المسجلة نصفها طالت أطفالا دون سن 12 عامًا إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.

وشدد مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد "كوفيد 19" على أهمية اللقاح كحل وحيد لمكافحة هذا المرض، داعيا إلى تسريع وتيرة التطعيم والتحقق من استكمال جرعات اللقاح لضمان حماية شاملة.

مرض الحصبة يحصد أرواح الأطفال 

وقال عفيف في تصريح لـ"هسبريس" إنه منذ أكتوبر 2023  توفي 107 أشخاص جراء الإصابة بالحصبة نصفهم أطفال أقل من 12 سنة، فيما تم تسجيل عشرين ألف حالة إصابة" مضيفًا: "هذه فقط الحالات التي تم تشخيصها، ويمكن أن يكون الرقم أكبر".

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وأكد أن الأمر يرتبط بـ"مرض خطير حله الوحيد هو اللقاح" مشددًا على أن "اللقاح آمن على عكس الإشاعات التي يتم ترويجها، وهو نفسه الذي تمت صناعته منذ أكثر من 40 سنة".

وأوضح الطبيب المختص أن "لقاح الحصبة مكون من جرعتين، يتم تلقيهما إما بالمجان في المراكز الصحية بمختلف أرجاء المملكة أو يمكن اقتناؤهما من الصيدليات بثمن 150 درهمًا".

ولفت أن "من تلقى جرعة عليه تلقي الثانية ومن لم يتلق أي جرعة يجب أن يقوم بذلك مهما كان سنه".

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