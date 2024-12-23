منها التهاب الرئة والدماغ، تعرف على أعراض ومضاعفات الحصبة

الحصبة هي عدوى فيروسية شديدة تؤثر على الجهاز التنفسي أولًا وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وتشمل الأعراض طفح جلدي واسع النطاق وحمى وسعال وبقع بيضاء داخل الفم.

قد يكون لدى الأطفال والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والحوامل فرصة أكبر للإصابة بالحصبة أو الحصبة الألمانية بعد التعرض للفيروس المسبب لها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس ويتطور لديه هذه الحالة.

ما هي أعراض الحصبة؟

تظهر أعراض الحصبة عمومًا في غضون 14 يومًا تقريبًا بعد التعرض للفيروس.

الطفح الجلدي الواسع النطاق هو علامة كلاسيكية للحصبة، يتطور عادةً على الرأس أولًا وينتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويغطي معظم الجلد.

قد يبدو طفح الحصبة مثل بقع مسطحة صغيرة ونتوءات مرتفعة تنضم في النهاية معًا في طفح جلدي من الرأس إلى أخمص القدمين، واعتمادًا على لون البشرة، قد يبدو الطفح الجلدي أحمر أو بني أو أزرق أو مختلفًا عن بقية البشرة، ,الحصبة عادة لا تسبب الحكة.

قد تشمل أعراض الحصبة الأخرى ما يلي:

السعال

الحمى المرتفعة

رشح الأنف

تهيج العين، بما في ذلك الاحمرار والتورم

التهاب الحلق

بقع بيضاء داخل الفم، تسمى بقع كوبليك

كم تدوم الحصبة؟

عادةً ما تكون فترة حضانة الحصبة ما بين 11 و12 يومًا، وتشير فترة الحضانة إلى الوقت الذي يمر بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض لأول مرة.

خلال هذا الوقت، قد تبدأ في تجربة أعراض الحصبة غير المحددة، مثل الحمى والسعال وتهيج العين وسيلان الأنف، وتشير "الأعراض غير المحددة" إلى الأعراض التي قد تتطور أيضًا مع حالات صحية أخرى.

بعد حوالي 2 - 4 أيام من ظهور الأعراض الأولى، يبدأ الطفح الجلدي في التطور، ويستمر الطفح الجلدي عادةً لمدة 6 أيام، ولكنه قد يستمر حتى 21 يومًا.

يمكن أن ينتشر الفيروس المسبب للحصبة من شخص إلى آخر في وقت مبكر يصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي، وتظل الحصبة معدية حتى حوالي 4 أيام بعد اختفاء الطفح الجلدي.

ما هي مضاعفات الحصبة؟

تشمل المضاعفات البسيطة الشائعة للحصبة التهابات الأذن والإسهال، وتتضمن المضاعفات الخطيرة للحصبة والتي تتطلب رعاية طبية فورية ما يلي:

الالتهاب الرئوي

التهاب الدماغ

التهاب الدماغ الشامل المصلب شبه الحاد

الآثار المرتبطة بالحمل

ما الذي يسبب الحصبة وكيف تنتشر؟

الحصبة ناجمة عن فيروس من عائلة Paramyxoviridae، والفيروسات هي ميكروبات طفيلية صغيرة أو كائنات دقيقة.

الحصبة معدية للغاية، ويصاب ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص يتعرضون للفيروس بالعدوى، ويمكن للشخص المصاب بالحصبة أن ينشر الفيروس إلى حوالي 9 - 18 فردًا.

ينتقل الفيروس المسبب للحصبة عن طريق الهواء أو عن طريق الاتصال المباشر بالقطرات عندما يتنفس شخص مصاب بالحصبة أو يعطس أو يتحدث أو يسعل بالقرب منك.

ويتعرض الشخص أيضًا للفيروس إذا لامس شيئًا به قطرات تحتوي على الفيروس، ثم لمس الوجه أو العين أو الأنف أو الفم، ويمكن أن يظل فيروس الحصبة حيًا في الهواء أو على الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين.

بمجرد التعرض له، يدخل الفيروس الجسم ويغزو الخلايا المضيفة، ثم يستخدم مكونات داخل تلك الخلايا لإكمال دورة حياته.

يصيب فيروس الحصبة الجهاز التنفسي أولًا، وينتشر في النهاية إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال مجرى الدم.

كيف يتم علاج الحصبة؟

على عكس العدوى البكتيرية، لا تعمل المضادات الحيوية على علاج العدوى الفيروسية، ويختفي الفيروس والأعراض المرتبطة به عادةً من تلقاء نفسها في حوالي 3 أسابيع، ولهذا السبب، يهدف علاج الحصبة إلى تخفيف الأعراض وتقليل فرصة حدوث المضاعفات.

إذا تعرضت للفيروس المسبب للحصبة، فقد يتخذ أخصائي الرعاية الصحية الإجراءات التالية، حتى قبل ظهور الأعراض:

إعطاء لقاح الحصبة، في غضون 72 ساعة من التعرض

وصف جرعة من البروتينات المناعية تسمى الغلوبولين المناعي، في غضون 6 أيام من التعرض

بالنسبة للأعراض الحادة مثل السعال والحمى، قد يوصون بما يلي:

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

الراحة للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة

شرب الكثير من السوائل

استخدام جهاز ترطيب لتخفيف السعال والتهاب الحلق

إضافة مكملات فيتامين أ إلى روتينك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.