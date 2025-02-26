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أخبار مصر

متحدث الحكومة: صندوق الـ10 مليارت جنيه يستهدف منح قروض حسنة لدعم الأكثر احتياجا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد جزء من حزمة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تمكين الأسر التي أحد أفرادها قادر على العمل، لكن يحتاج إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير التمويل أو التدريب أو غير ذلك.

 

صندوق دعم الأسر المستفيدة بالدعم

وأضاف متحدث الحكومة في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذا البرنامج يتطلب إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه كقروض حسنة لدعم الأسر المستفيدة أو الأكثر احتياجا.

حزمة الحماية الاجتماعية، فيتو
حزمة الحماية الاجتماعية، فيتو

علاوة دورية للموظفين 

وأوضح الحمصاني أن وزير المالية أشار إلى أنه ستكون هناك علاوة دورية بدءًا من العام المالي المقبل في يوليو، تشمل جميع العاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة غلاء المعيشة 

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح علاوة للغلاء لجميع العاملين في الدولة"، موضحًا، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة متنوعة من التدابير التي تهدف لدعم الأسر والطبقات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة عدم التأثير على زيادة الأسعار.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة جزء من جهود الدولة المستمرة لضبط أسعار السلع في الأسواق.

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الحكومة مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي حزمة الحماية الاجتماعية صندوق الـ10 مليارت جنيه علاوة غلاء المعيشة

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