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أخبار مصر

الحكومة تكشف تفاصيل الـ3 علاوات للموظفين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية،
حزمة الحماية الاجتماعية، فيتو
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حزمة الحماية الاجتماعية، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.

 

الحكومة: 200 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية


وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور


وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.

ولفت إلى أنه سيتم صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما بالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة فوصلت إلى 1000 جنيه، وصرف علاوة قطعية 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
 
 

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