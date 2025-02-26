بعد فوزها بجائزة صناع الأمل، سمر نديم تحكي قصتها في دعم الحالات الإنسانية

أعربت سمر نديم الحاصلة على جائزة حاكم دبي ضمن مبادرة صناع الأمل في دورتها الخامسة، عن سعادتها الغامرة برفع راية مصر في دولة الإمارات وحصولها على تمويل قيمته مليون درهم.

جائزة صناع الأمل

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”: حصولي على جائزة صناع الأمل وتكريمي من نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر أثلج صدري وأسعدني للغاية، وكنت فخورة بتمثيلي مصر على أفضل ما يرام.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

ولفتت إلى أن بداية حصولها على جائزة حاكم دبي بدأت من انطلاقها ضمن مبادرات فردية لدعم وعون الفئات الأكثر احتياجا والتي شملت الأرامل والمطلقات وذوي الهمم وكبار السن الذي لا مأوى لهم.

وأشارت إلى أن جائزة مبادرة “صناع الأمل” تستهدف تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب البصمة والتأثير الإيجابي في خدمة مجتمعاتهم وبث روح وثقافة الأمل والتفاؤل في المجتمع.

التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

وأكدت: أنها تعاونت مع وزارة التضامن الإجتماعي وبالتحديد فريق التدخل السريع الذي اقترح عليا إنشاء در متخصصة في إيواء كبار السن المشردين، وتوفير مأوى ورعاية متكاملة لهم، حيث عملت من خلال تبرعات أهل الخير على تجهيز دار مناسبة وملائمة لاستقبال الحالات الإنسانية الأكثر احتياجا وفقا للأطر القانونية المنظمة في الدولة المصرية، وقامت بعمل محاضر إثبات حالة للحالات التي تم استقبالها وتوفير الفرق الطبية المتخصصة لتقييم أوضاعهم الصحية والنفسية قبل نقلهم للدار.

وأكدت: أن الدار التي تشرف عليها نجحت في إعادة عشرات المشردين إلي ذويهم بعد التأكد من التزام تلك الأسر برعايتهم، وفقا للأطرق القانونية الموثقة.

وبشأن بداية رحلتها في العمل الخيري، أوضحت:"القصة بدأت بحالة إنسانية كانت في حاجة لمساعدة حيث شاركت قصتها على حسابي الشخصي بالسوشيال ميديا ودعيت أهل الخير للمساهمة في تقديم يد العون لها، ومع مرور الأيام توسعت في دعم كبار السن بلا مأوى وذوي الهمم والأرامل والمطلقات من خلال المتبرعين من أهل الخير".



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