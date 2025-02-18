ولي عهد دبي يستقبل رئيس الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، اللواء مهندس مختار عبد للطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في إطار فعاليات معرض آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقام مؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 في دورته 17 خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع بأحدث التقنيات والمنتجات التي تثبت ريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تشارك بمنتجات متنوعة تتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات ومنها الذخائر الجوية (عائلة حافظ ) وصواريخ المدفعية وصواريخ جو / أرض والنظام الصاروخي المضي (فلاج) والقاذف الرباعي وصاروخ ستائر الدخان واللغم الإلكتروني المطور المضاد للدبابات والطابة الذكية للألغام الأرضية وأنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات وأنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام والقاذف الصاروخي والمقذوفات والمركبة المدرعة فهد بطرازاتها المختلفة.

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