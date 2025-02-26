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اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع وفد "موانئ دبي" مشروعات الهيئة بالسوق المصري

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة وفد هيئة موانئ دبي الإماراتية حيث استعرض اللقاء مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الهيئة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقام على مساحة 500 فدان، وكذا مشروعات الهيئة اللوجستية بالسادس من أكتوبر، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات الهيئة بالسوق المصري.

 

 

وأضاف «الخطيب» أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة تتوافق مع التوجهات الاستثمارية للهيئة، داعيا الهيئة لتعزيز تواجدها وزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة لتهيئة مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ومن جانبهم استعرض وفد هيئة موانئ دبي خطة الهيئة للتوسع في السوق المصري، مشيرين إلى استعداد الهيئة للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

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