"عصمت" يستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي بين الشبكات فى العديد من الدول والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.

مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحويل مصر الى مركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

ناقش اللقاء تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر فى إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك إجراءات الطرح لتنفيذ المشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة فى مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها، بالاضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة فى البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة.

تحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن ادارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.

مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا

قال الدكتور محمود عصمت إن العمل مستمر فى إطار خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، موضحا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مضيفا أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء ما نمتلكه من إمكانيات في هذا المجال، مؤكدا أن المشروع يعد تعزيزا لأواصر الصداقة بين مصر واليونان.

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