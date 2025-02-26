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أخبار مصر

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بأسعار شرائح الكهرباء المعمول بها اعتبارا من شهر أغسطس 2024 المعتمدة من جانب مجلس الوزراء، ولا توجد أي نية لتعديل الأسعار خلال الوقت الحالي.

حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن الوزارة مستمرة في تطبيق الأسعار الحالية لـ شرائح الكهرباء حتي نهاية العام المالي الجاري والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، على أن يتم النظر بعدها في إمكانية تعديل أسعار شرائح الكهرباء أو استمرار العمل بالأسعار الحالية.

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا.
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.

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