عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

نجح فريق أطباء "عيادة طب وجراحة الحيوانات الأليفة" بديوان عام مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية في إجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح فتق أربي بجدار البطن لقط، وذلك باستخدام شبكة جراحية من مادة البولي بروبيلين، بعد تعرضه لحادث سيارة أدى إلى احتجاز والتصاق الأمعاء الدقيقة والمثانة داخل غلاف الفتق.

وشملت الحالة أيضًا مضاعفات أخرى تمثلت في كسر بعظام الحوض وخلع في مفصل الحوض للرجل اليمنى، حيث قرر الفريق الطبي تأجيل التدخل الجراحي لعلاج الكسر والخلع إلى مرحلة لاحقة، لضمان استقرار الوضع الصحي للقط والتأكد من تعافيه التام من العملية الأولى.

ورأست الفريق الطبي بمديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية الذي أجرى الجراحة الدكتورة سحر الشافعي وبمشاركة كل من: الدكتور محمد الخولي والدكتور محمد المراكبي والدكتور فاطمة العسال.



وأكدت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية أن العملية تمت بنجاح، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية للقط، مع تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لضمان شفائه التام.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية المستمرة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات الأليفة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، باستخدام أحدث التقنيات والأساليب الجراحية.





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