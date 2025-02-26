دار الإفتاء تعلن 8 طرق إلكترونية لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء يوم الجمعة، 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

8 طرق لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

1️⃣ البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك



2️⃣ رسالة عبر الماسنجر من خلال قناة دار الإفتاء



3️⃣ 📱 قناة الواتس آب التابعة لدار الإفتاء

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4️⃣ حساب دار الإفتاء على منصة X (تويتر سابقًا)



5️⃣ حساب دار الإفتاء على انستجرام..



6️⃣ قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء



7️⃣ جروب الفيسبوك التابع لدار الإفتاء.



8️⃣ حساب دار الإفتاء على تيك توك

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