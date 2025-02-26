الصحة العالمية: 3.4 مليون شخص يتعاطون المخدرات في إقليم شرق المتوسط

حذرت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من تفاقم الوضع بشدة في السنوات الأخيرة، بشأن تعاطي المخدرات، كما أنه بدأ يخرج عن السيطرة في العديد من أنحاء الإقليم.

5.6% من الأشخاص في العالم قد تعاطوا مخدرات في السنة الماضية

أكدت بلخي أن التقديرات تشير إلى أن 5.6% من الأشخاص في العالم قد تعاطوا مخدرات في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وفي إقليم شرق المتوسط تصل هذه النسبة إلى 6.7%.

أشارت إلى أن إقليم شرق المتوسط يواجه أحد أعلى مستويات العبء الناجم عن تعاطي مواد الإدمان على مستوى العالم.

ويأتي الحشيش والأفيون والقات والترامادول على رأس قائمة المخدِّرات المستخدمة في إقليم شرق المتوسط.

وتوصلت دراسةٌ إلى أن ما لا يقل عن 3.4 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يعانون من اضطراب تعاطي المواد المخدرة، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة تفوق الضعف على مدار عشرين عامًا.

ويشهد الإقليم سنويًّا أكثر من 31 ألف حالة وفاة ناجمة عن اضطرابات تعاطي المُخدِّرات.

وأكدت المدير الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه لا يتلقى العلاج سوى شخص واحد فقط من كل 13 شخصًا، وتتباين جودة ذلك العلاج تباينًا كبيرًا، ونادرًا ما يتعافى المرء من هذا الاضطراب في دورة واحدة من العلاج، لأن الإدمان مرض مزمن.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من ثُلثَي المصابين باضطراب تعاطي المواد الأفيونية يعودون إلى تعاطي المواد المخدرة خلال عام من العلاج.

وإضافةً إلى التكاليف الاجتماعية الهائلة، يرتبط تعاطي مواد الإدمان بحالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بلخي: خُمس متعاطي المخدرات في إقليمنا متعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري

وتابعت: "نحو خُمس متعاطي المخدرات في إقليمنا متعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، وأكثر من نصفهم يعانون من التهاب الكبد C.

واستكملت حديثها: "منذ أن توليت منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جعلتُ مكافحةَ تعاطي مواد الإدمان إحدى المبادرات الرئيسية خلال ولايتي، وذلك لأنني أدركُ أن الإدمان، وما يسبِّبه من انحلال اجتماعي، يقفان عائقًا أمام تحقيق الصحة والازدهار للجميع، ويتمثَّل هدفنا جميعًا، في تحقيق انخفاض مستدام في معدلات الإصابة بالأمراض، والوفيات، والتكاليف الاجتماعية الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط، لأننا لا نستطيع تحقيق الصحة للجميع، دون تحقيق الصحة للفئات الأشد ضعفًا.

وأردفت: كما أن التقدم في مجال تعاطي مواد الإدمان قد يكون حافزًا للتغيير، فيدفع عجلة التقدم نحو حماية الناس من المخاطر الصحية التي يمكن الوقاية منها، ويُمكِّنهم من عيش حياة أوفر صحة.

ضرورة خفض عدد الأشخاص الذين يُجرِّبون المخدرات في المقام الأول

وشددت على "ضرورة خفض عدد الأشخاص الذين يُجرِّبون المخدرات في المقام الأول؛ وزيادة عدد الذين يتلقون علاجًا أفضل؛ وتحسين الرصد والترصُّد وجمع البيانات، وسوف نُحقِّق ذلك بالتركيز على خمسة مجالات عمل رئيسية، هي العلاج، وليس التجريم؛ والتدخلات الصحية العامة القوية المُسندة بالبيِّنات والتعاون بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بدعم من وكالات الأمم المتحدة.





وأضافت: المبادرة الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعاطي مواد الإدمان تعمل مع البلدان والشركاء الإنمائيين على تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان في جميع أنحاء الإقليم.

كما شددت على ضرورة التصدي للثغرات الحرِجة في السياسات والتشريعات من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، وتعزيز الصحة النفسية، وتمكين أصحاب التجارب الشخصية، وإشراك المجتمعات المحلية، وتوفير العلاج، وتيسير التعافي.

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