محافظ قنا يشهد توزيع 1200 كوبون مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توزيع 1200 كوبون لشراء مواد غذائية، بقيمة 500 جنيه لكل كوبون، مقدمة من البنك الزراعي المصري إلى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تكاتف جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي بقنا

واشاد بمساهمته الفعالة في توفير المساعدات الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تكاتف جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، أن البنك حريص على التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في مختلف مجالات التنمية، خصوصًا في إطار مسئوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بضرورة تكثيف الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن توزيع الكوبونات سيتم وفقًا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى المديرية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة خلال الشهر الكريم.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



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