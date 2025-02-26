شاب يطلق النار على شقيقه وخاله في قنا

أصيب شاب وخاله بطلقات نارية، اليوم الأربعاء، على يد شقيقه في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الوافعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شاب وخاله بطلقات نارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.، وخاله ف. على يد شقيقه ح، بطلقات نارية بسبب خلافات في قرية الحجيرات مركز قنا، جاري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.