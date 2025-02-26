مسلسلات رمضان 2025، القنوات الناقلة لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2025 ، يستعد النجم أكرم حسني لعرض مسلسل الكابتن خلال شهر رمضان 2025.

مسلسل الكابتن في رمضان 2025

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر 4 شاشات وهم؛ سي بي سي، ودي إم سي، والحياة، وأون إي.

بوسترات أبطال مسلسل الكابتن

وتضمنت البوسترات كلا من النجوم: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، سوسن بدر، محمد رضوان، وغيرهم.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم

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