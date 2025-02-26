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محافظ قنا يفتتح المعرض التسويقي الثاني "طريق للمستقبل" لدعم الشباب

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المعرض التسويقي الثاني لمشروع "طريق للمستقبل"، والتي تنفذه إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات.

إقامة مشروعات صغيرة بقنا

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الشباب المستفيدين من المنح المالية والدورات التدريبية، وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم فرص عمل مستدامة. 

جاء ذلك بحضور مجدي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وهدى العواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

تعزيز دورها في سوق العمل بقنا

وأكدت هدى العواري أن المشروع يسعى إلى دعم الشباب، مع التركيز على تمكين الفتيات، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 70%، مقابل 30% للشباب، مما يعكس الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.

وأضافت العوارى، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية، والفنية، والأغذية، ومنتجات الألبان، والعسل الطبيعي، والمخبوزات، والإكسسوارات، والكليم اليدوي، والمفروشات، ما يسهم في دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مع الجهات الشريكة، في دعم الشباب والفتيات وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدا أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أشاد بمشاركة الفتيات بنسبة كبيرة في المشروع، مما يعكس الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من دور في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

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