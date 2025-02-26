الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس جامعه عين شمس يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة عين شمس،
رئيس جامعة عين شمس، فيتو

ترأس  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الجلسة السادسة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

رئيس جامعه عين شمس يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما قدم  الشكر والتقدير لفريق عمل قطاع شئون التعليم والطلاب والكليات على الجهود المبذولة في اعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني واستمرار العمل بنفس الإجراءات المتبعة في العام الماضي

كما قدم  الشكر لقطاع التعليم والطلاب والمدن الجامعية على إنجاز مبني ١ الفندقي بالمدينة الجامعية طالبات بعد تطويره والذي تم افتتاحه أمس والذي يوفر إقامة لعدد ٢٧٣ طالبة

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ١٤ يناير الماضي كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ١٧ فبراير ٢٠٢٥، وما جاء في أهم توصياتها.

وفي ختام الجلسة فوض المجلس رئيس الجامعة في الموضوعات التي ترد حال عدم انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

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