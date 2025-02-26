محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية نصرة

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بقرية نصرة بمركز كفر الشيخ، على مساحة حوالي 250 م2، وذلك بعد تطويرها لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبد السميع يوسف، والنائب أشرف عبدالونيس، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب السيد شمس الدين، والنائب على أبوأحمد، والنائب باسم حجازى، والنائب عادل النجار، أعضاء مجلس النواب، والعقيد أحمد المهدي، إدارة الأمن الوطني، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، قسم الاستقبال والطوارئ، والصيدلية، وعيادة الأسنان، الإسعافات الأولية، وعيادات طب الأسرة، والمعمل، وعيادة العلاج الطبيعي، ومكتب الصحة، ومخزن الأدوات والتعقيم، وقسم الرعاية، بالوحدة للتعرف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل تطوير القطاع الصحي بكفر الشيخ

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة، منها المستشفى الجامعي، مستشفى الطوارئ، مستشفى الأورام بالجامعة، المستشفى التعليمي بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام، وتطوير مستشفى العبور للتأمين الصحي، وإنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى سيدى غازى المركزي، ومستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزي.

بالإضافة إلى أنه جارٍ إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبي بمدينة كفرالشيخ، إلى جانب الانتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية في قرى المحافظة، فضلًا عن إطلاق حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين، ومنها مبادرة "حياة كريمة" في قطاع الصحة، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن الأهالي وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة كفرالشيخ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

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