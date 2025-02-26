الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

استقرار الأحوال الجوية في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

كفر الشيخ
كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إذ يسود طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء المحافظة، بينما يكون بارد خلال ساعات الليل، ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات مئوية.

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هذا الإرتفاع الطفيف في درجات الحرارة يأتي بعد فترة من البرودة الشديدة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية،إذ من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال حدوث تقلبات طفيفة في درجات الحرارة.

وبالنسبة للرياح، فمن المتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

نصائح للمواطنين

ووجهت محافظة كفر الشيخ عدة نصائح للمواطنين كان أبرزها، توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب احتمالية وجود شبورة مائية، والإلتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

فيما أعلنت الجهات المعنية في محافظة كفر الشيخ على جاهزيتها للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة، وتدعو المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس والإلتزام بالإرشادات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة لضمان سلامتهم.

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طقس رياح كفر الشيخ طقس كفر الشيخ الاحوال الجوية
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