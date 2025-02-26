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في 7 دقائق، إجراء تجربة إخلاء ناجحة بـ طب أسنان عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 نظمت كلية طب عين شمس تجربة إخلاء ناجحة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان وتحت إشراف الدكتورة ولاء محمد حامد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تجربة إخلاء بكية طب عين شمس

شارك في التجربة حشد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالكلية، وتم تنفيذ عملية الإخلاء بنجاح وفقا لأعلى معايير السلامة من خلال تنظيم خروج المشاركين بدون تدافع أو زحام، مما أسهم في تحقيق خطة إخلاء بشكل آمن وسريع فى غضون سبع دقائق.

 

أكد كريم البطوطي عميد الكلية أن تجربة الإخلاء تأتى فى إطار حرص الجامعة والكلية على تعزيز إجراءات السلامة والحماية المدنية، ورفع كفاءة المشاركين فى التعامل مع حالات الطوارئ، موضحا أن التجربة أظهرت مدى جاهزية أفراد الكلية للتعامل مع حالات الطوارئ المفاجئة التى من الممكن أن تطرأ أثناء العملية التعليمية.

بدأت التجربة بتدريب عملي مسبق على وسائل الدفاع والحماية المدنية، بما في ذلك التعامل مع الحرائق وإجراءات الإخلاء السريع والآمن، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والأمن بالكلية.

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كلية طب عين شمس ادارة الدفاع المدني الحماية المدنية الدفاع المدني خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس

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