أهالي دسوق يطلقون قافلة مساعدات بـ 100 طن أغذية لدعم غزة

شهد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة مساعدات إنسانية ضخمة محملة بالمواد الغذائية والملابس، مساهمة من أهالي مركز ومدينة دسوق لدعم الشعب الفلسطيني، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجابة للواجب الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أن القافلة تضم 100 طن من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة، تم تحميلها على 65 سيارة نقل، وذلك في إطار الجهود المجتمعية والتكافل الاجتماعي الذي يقدمه أبناء دسوق وقراها، من خلال تبرعاتهم السخية، لافتا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المساعدات التي يساهم بها المواطنون لدعم أهالي غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مما يعكس مدى الوعي الوطني والإنساني لدى أهالي دسوق وحرصهم على الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.

رئيس مدينة دسوق يوجه الشكر للأهالي لمساعدتهم في تجهيز القافلة

وأشار "ساطور" إلى أن هذه القافلة قد تم تجهيزها في وقت قياسي بفضل التعاون المثمر بين أهالي المدينة والقرى المجاورة، حيث تسابق الجميع للمشاركة سواء من خلال التبرعات العينية أو الجهود التنظيمية، ما يعكس مدى التكاتف الشعبي في دعم القضايا الإنسانية العادلة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة دسوق خالص الشكر والتقدير لأهالي المدينة والمراكز والقرى المجاورة، ولكل من ساهم في تجهيز وإعداد القافلة، مشيدا بسرعة استجابتهم ومشاركتهم الفعالة، التي تعكس الروح الوطنية والموقف المشرف الذي يتميز به أهالي دسوق.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم الأشقاء في غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

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