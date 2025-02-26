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أخبار مصر

وزير العمل: مد فترة التقديم على إحدى الشركات بلبنان 5 أيام

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أعلن وزير العمل محمد جبران عن استمرار فتح باب التقديم لعدد 14 فرصة عمل جديدة بلبنان، وذلك تلبية لاحتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

ودعا وزير العمل الشباب من سن ٢٥ إلى ٤٠ سنة بسرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم التعاقد لمدة ٣ سنوات تتضمن ١٥ يوم إجازة، كما سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة ٣ شهور.

مكاتب التمثيل العمالي في الخارج

 وأوضح أن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة ٨ ساعات يوميًا خلال ٦ أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

 

فرص العمل 

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص التالية:  (٥) عمال لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولارا أمريكيا،  (۲) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولارا أمريكيا،  (٣) عمال دهان المعادن الزخرفية براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولارا أمريكيا،  (۲) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولارا أمريكيا، (۱) عامل مشغل مخارط وCNC براتب من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ دولار أمريكي،  (۱) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من ۵٠٠ إلى ۷۵۰ دولارا أمريكيا، مع مد فترة التقديم  من اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2025 ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا 

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