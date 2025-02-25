فتح باب التقديم على وظائف بوزارة العمل ومديرياتها

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، عن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"،وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشورة من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة،ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم.

وقال الوزير إن هذا الاعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لاتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية،أن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 25-2-2025، ولمدة شهر،بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الادارية – حى الوزارات، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا،و حتى الساعة الواحدة ظهر ًا،ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد،أو بعد الميعاد المحدد.

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