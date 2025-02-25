إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية في مصر

أطلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، اليوم من أسوان، البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وذلك بمشاركة السفير الإيطالي ميكيلي كواروني وعدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية.

2000 مدرسة تستفيد من البرنامج في 10 محافظات مصرية

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 2000 مدرسة في 10 محافظات، تشمل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، دمياط، والإسماعيلية، ويخدم نحو مليون طالب بالمرحلة الابتدائية، بهدف تعزيز مهارات القراءة والكتابة وتحسين جودة التعليم الأساسي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لإصلاح التعليم، موضحًا أن تنمية مهارات القراءة والكتابة تُعد أولوية لضمان مستقبل أفضل للطلاب، مشددا على أن تحقيق النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين المعلمين، وأولياء الأمور، والشركاء الدوليين، لرفع مستوى التعليم في مصر.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويتماشى مع نتائج قمة تحول التعليم 2022 في نيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية مهارات القراءة في تطوير المنظومة التعليمية.

كما أوضح أنه تم اتخاذ إجراءات جوهرية لمعالجة تحديات التعليم، مثل تقليل كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وتوظيف وتدريب أكثر من 90% من المعلمين اللازمين، وزيادة معدلات الحضور المدرسي إلى أكثر من 85%.

ممثلة "يونيسف": الاستثمار في التعليم يغير المستقبل

من جانبها، أعربت ناتاليا روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، عن تقديرها للجهود المصرية في تطوير التعليم، مؤكدة أن تحسين مهارات القراءة والكتابة هو مفتاح نجاح الأطفال في المستقبل.

كما أشارت إلى أن مصر تشهد تحولًا ديموغرافيًا كبيرًا، مما يستلزم استثمارات استراتيجية في التعليم لضمان استفادة الأجيال القادمة من الفرص الاقتصادية.

تفاصيل البرنامج وآلياته التنفيذية

واستعرضت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ملامح البرنامج، والذي يستهدف تحديد نواتج التعلم الأساسية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، وتقييم وتحليل الفجوات التعليمية لدى الطلاب بناءً على دراسات وطنية، وتصميم برامج تدريبية للمعلمين والموجهين لتعزيز مهاراتهم في تعليم القراءة والكتابة، وتنفيذ البرنامج في 2000 مدرسة، وإجراء تقييم شامل لمهارات مليون طالب، بالاضافة إلى دعم المدارس بغرف مصادر تعليمية ومواد إثرائية لتعزيز العملية التعليمية.



خطة التنفيذ ودور المعلمين

وأجرى وزير التربية والتعليم نقاشًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية حول آليات تنفيذ البرنامج خلال اليوم الدراسي، كما وجه بإجراء اجتماعات مكثفة مع مديري المدارس المستهدفة لضمان تطبيق البرنامج بفعالية.

واختتم الدكتور محمد عبد اللطيف الفعاليات بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أهداف البرنامج، مشددًا على أن كل طالب في مصر يجب أن يجيد القراءة والكتابة، كخطوة أساسية لبناء جيل قادر على تحقيق طموحاته والمساهمة في نهضة الوطن.

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