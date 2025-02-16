إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

لا يزال التيكتوكر يتنافسون بالتحديات الخطيرة التي غالبا ما تودي بحياتهم، وكان آخر تحد ضجت به المواقع المغربية قد تسبب باختفاء تيكتوكر شهير في مدينة طنجة، بسبب إضرامه النار في جسده وقفزه وسط مياه البحر لتبتلعه الأمواج.

شاب مغربي تبتلعه الأمواج إثر تحد خطير على "تيك توك"



وأدى التيكتوكر المغربي التحدي برفقة صديقة وشقيقه قبل أن يختفي عن الأنظار، بعد أن فقد السيطرة في أثناء اشتعال النيران في جسده.

وكان الشاب المعروف على المنصات الرقمية بالمقالب المثيرة، ألقى بنفسه فوق أحد شواطئ مرقالة القريبة من مدينة البوغاز، لتجرفه الأمواج القوية؛ ما تسبب في اختفائه.

السلطات المغربية لا تزال تبحث عن التيكتوكر

وما زالت السلطات المغربية وفرق الوقاية المدنية في حالة استنفار، للبحث عنه مستعينة بزوارق الإنقاذ وفرق الغواصين لمحاولة العثور عليه.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على المخاطر المترتبة على بعض التحديات الخطيرة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدد حياة الشباب والمراهقين.

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