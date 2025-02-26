الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

بدء تشغيل الرحلات السياحية بين الغردقة والأقصر عبر طريق طيبة

افتتاح حركة المرور
افتتاح حركة المرور بطريق طيبة الجديد
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء الرحلات السياحية من الغردقة إلى الأقصر والعكس عبر طريق طيبة الجديد، وذلك في أول يوم من افتتاح الطريق الذي جاء استجابة من مجلس الوزراء لمطلب اتحاد الغرف السياحية.

إعادة فتح طريق طيبة الجديد بين الأقصر والغردقة

وشهد اليوم الاول لتشغيل الطريق تدفقا كبيرا للرحلات القادمة من الغردقة منذ الصباح الباكر، وتابع ممثلون من محافظتي الأقصر وقنا ومديريتي أمن المحافظتين يرافقهم ثروت عجمي رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر أولى الرحلات التي عبرت من خلال الطريق احتفالا بافتتاحه وللاطمئنان علي سير وسهولة المرور خاصة للرحلات السياحية.

وأعرب ممثلو القطاع السياحي بمدينة الأقصر عن ترحيبه وارتياحه الشديد لافتتاح الطريق نظرا للمردود الإيجابي الكبير الذي سيحققه على صناعة السياحة بشكل عام وعلى السياحة بمحافظات الأقصر والبحر الأحمر وقنا بشكل خاص.

 

ومن جانبه أكد ثروت عجمي رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن المطالبة بافتتاح الطريق مستمرة منذ حوالي 12 عاما، إلا أن عوائق عديدة أجلت تلك الخطوة سواء عوائق أمنية أو بسبب سوء حالة الطريق، إلا أنه في عصر الرئيس السيسي ومع حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بهما البلاد والطفرة التنموية التي عمت محافظات مصر، كان طريق طيبة علي خطة التطوير التي طالت معظم الطرق والمحاور بالأقصر، فقد تم رفع كفاءة الطريق وازدواجه.

اجتماعات مسئولي القطاع السياحي لحل أزمة طريق طيبة

وأضاف عجمي أنه مع هذا التطوير تجددت المطالبات بإعادة افتتاحه، وتم التنسيق مع حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، الذي تبني تطوير وتشغيل الطريق منذ كان رئيسا لغرفة شركات السياحة قبل عدة سنوات ووضعه على اولوياته بعد توليه رئاسة اتحاد الغرف السياحية  إلى أن نجح في الحصول على موافقة المجلس الوزراي السياحي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على افتتاحه.

وأوضح انه تمت عدة اجتماعات تنسيقية بين مسؤولين في محافظتي الأقصر وقنا مديريتي الامن بالمحافظتين، وكانت هناك عدة مطالب لتجهيز الطريق وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتشغيله وتأمينه، وجاء دور غرفة الشركات برئاسة الدكتور نادر الببلاوي حيث وافقت على المساهمة في توفير كافة الإمكانات المطلوبة.

ووجه ثروت العجمي الشكر إلى رئيس اتحاد الغرف السياحية لدوره المهم في الموافقة على افتتاح الطريق والي محافظي الأقصر وقنا ومديري الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظتين، كما توجه بالشكر إلى مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الرئيسية بالقاهرة لدعمها تلك الجهود وأعضاء غرفتي السياحة في كل من الأقصر وأسوان.

أسباب المطالبة بعودة تشغيل طريق طيبة 

وحول مردود فتح الطريق على السياحة بالأقصر، أكد ثروت عجمي أن تلك الخطوة كانت مطلبا ملحا للقطاع السياحي لآثارها الإيجابية العديدة بالأقصر، ومن تلك الآثار المنتظرة تجنب الطريق القديم الذي كان يمر داخل القرى باتجاه واحد ويعاني صعوبات في الوصول للمدينة، بجانب تخفيض وقت الرحلة بين مدينتي الأقصر والغردقة بأكثر من ساعتين مما يمكن السائح بزيادة المزارات التي يرتادها بالأقصر بجانب نمو الإقبال على الأنشطة السياحية الأخرى بالمدينة ودعم جهود ربط السياحة الثقافية والشاطئية.
وأعرب رئيس غرفة السياحة بالأقصر عن رغبته بإفتتاح باقي الطرق الخمس التي طالب بفتحها رئيس اتحاد الغرف السياحية في خطابه للجنة السياحية الوزارية لتكتمل منظومة الطرق بالأقصر وأسوان دعما لصناعة السياحة بهما.

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الغردقة الأقصر طريق طيبة الجديد طريق طيبة مجلس الوزراء اتحاد الغرف السياحية

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