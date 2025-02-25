"الغرف السياحية" يعلن إعادة فتح طريق طيبة أمام حركة السياحة بين الغردقة والأقصر

اتحاد الغرف السياحية وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس اتحاد الغرف السياحية على إعادة فتح طريق طيبة الذي يربط مدينتي الغردقة والأقصر ، اعتبارا من غد الأربعاء، أمام حركة الحافلات السياحية.

إعادة فتح طريق طيبة الذي يربط مدينتي الغردقة والأقصر

ويأتي فتح الطريق أمام الحافلات السياحية نتيجة إيجابية للتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية وكل من وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل وغرفة شركات السياحة، حيث كان حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، تقدم بطلب لإعادة فتح طريق طيبة الذي يربط مدينتي الغردقة والأقصر إلى وزير السياحة والآثار بضرورة رفع كفاءة وفتح خمس طرق أمام الحركة السياحية من بينها طريق طيبة الذي يربط الغردقة بالأقصر، حيث تم عرض الطلب على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تمت مناقشة الطلب وتقرر البدء بافتتاح طريق طيبة أمام حركة السياحة بدء من غد الأربعاء.

وتوجه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحية بأثره بالشكر والتقدير الى رئيس الوزراء لاستجابته لهذا الطب المهم، وأشاد بجهود الجهات التي تعاونت لفتح الطريق وتلبية طلب القطاع السياحي وفي مقدمتهم وزارات الداخلية والسياحة والآثار والنقل ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بالإضافة لمسؤولي محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، كما أشاد بجهود ثروت عجمي رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر الذي بذل جهدا كبيرا لإفتتاح طريق طيبة والتعاون مع الاتحاد وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الأمر.

جهود الدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية

وأضاف الشاعر أن فتح طريق طيبة يمثل أهمية كبرى لصناعة السياحة لعدة أسباب، في مقدمتها انه يدعم جهود القطاع للدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية مما يزيد من ثراء المنتج السياحي المصري وتمكين السائحين من تنوع وتفرد هذا المنتج، كما أنه يوفر كثيرا من الوقت والجهد على السائحين وشركات السياحة مما يشجع كثيرا نمو رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر .



وشدد الشاعر علي انه تم عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتي الأقصر والبحر الأحمر بمشاركة ممثلين لاتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة بالأقصر لتنسيق وتسهيل آلية فتح الطريق أمام حركة السياحة بين مدينتي الغردقة والأقصر وتحسين حالة الطريق ورفع كفاءته وتطويره تمهيدا لافتتاحه.

ويعد طريق طيبة واحدا من خمسة طرق شدد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أهمية رفع كفاءتهم وفتحهم أمام الحافلات السياحية الأمر الذي يحقق سلامة السائحين ويوفر الوقت ويؤدي إلى رفع معدلات الحركة السياحية بالصعيد.

وتأتي الطرق الخمس التي تضمنها طلب رئيس الاتحاد هي:

● طريق الغردقة مرسي علم والذي يحتاج إزدواج الطريق ورفع كفاءته حيث يقع الطريق في الذهاب داخل القري وليس طريق سريع

● طريق الغردقة - الأقصر " طريق طيبة "

● طريق أسوان - أبو سمبل، مطلوب إزدواج الطريق

● طريق الأقصر - أسوان الصحراوي الغربي، والمطلوب فتحه أمام حركة السياحة

● طريق مرسى علم - الأقصر، والمطلوب رفع كفاءته وفتحه للسياحة

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