انقطاع مياه الشرب عن الفيوم لمدة 10 ساعات بسبب الصيانة غدا

اعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن صيانة المرحلة الأولي بمحطة العزب الجديدة، وصيانة خطوط رئيسية بمنطقة العزب أقطار 600، 700، 1000، مليمتر، ما يستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعة اعتبارًا من الساعة 6 مساءً غدا الأربعاء، وحتي الساعة 4 صباحا يوم الخميس الموافق

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب كل من مدينة الفيوم بالكامل – ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل، وقري مركز الفيوم بالكامل ما عدا قري ( دسيا - زاوية الكرادسة - بني صالح ), ومن مركز ابشواي تتأثر قري ( العجميين - طبهار - النصارية - السنجا - ابو جنشو وتوابعهم )، ويتأثر من مركز يوسف الصديق قري( الشواشنة - النزلة- الحامولي )، ومن مركز اطسا ( المركز والمدينة والقري التابعة له بالكامل ما عدا قري قصر الباسل - تطون – الغرق)، ويتأثر من مركز سنورس قري (مطرطارس - الكعابي - جرفس - جبله – الأخصاص ).

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العملاء وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتخزين مياه الشرب التي تكفي حاجتهم طوال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة فناطيس المياه النقية في حالة الطوارئ القصوي عن طريق الخط الساخن.

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