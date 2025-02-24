الإثنين 24 فبراير 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

البنك المركزي
البنك المركزي

اعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر

 

وقال البنك في بيان له إن مواعيد  عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025  ستكون كما يلي 

 بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحًا إلي الساعة الثانية بعد الظهر.

بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

 

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. 

كما شهدت تحويلات المصريين  خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).

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